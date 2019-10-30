Bu atölye çalışmasıyla birlikte:

Geleneksel süreçlerden dijital süreçlere evrilen haberciliğin tarihi serüvenini öğreneceksiniz.

Dijital habercilikte kullanılan terminoloji ve ünvanlara aşina olacaksınız.

Dijital haberciliğin yerel ve global paydaşlarını tanıyacaksınız.

Dijital habercilikte analiz ve yatırım süreçlerini öğreneceksiniz.

Doğru haber kaynaklarıyla dijital habercilikte fark edilmeyi öğreneceksiniz.

Dijital habercilikte kullanılan yayın platformları ve işleri kolaylaştıran yayın araçlarıyla tanışacaksınız.

Dijital habercilikte farklı temalarda içerik türlerini öğrenecek, interaktif haberciliği keşfedeceksiniz.

Dijital haber üretiminde temel süreçleri ve doğru, pratik süreç işletmeyi öğreneceksiniz.

Haberin manşeti, spotu ve diğer bölümlerini öğrenecek, her birinin etkili kullanım yöntemlerini uygulamalı olarak öğreneceksiniz.

Dijital haber servisinde hız ve kalite dengesinin nasıl inşa edilebileceğini öğreneceksiniz, kullanılan araçları tanıyacaksınız.

Mobil habercilik için gerekli teçhizatları tanıyacaksınız.

Mobil habercilikte, hızlı ve pratik içerik üretmenin püf noktalarını öğreneceksiniz.

Mobil haber üretiminde kullanabileceğiniz uygulamaları ve pratik kullanım yöntemlerini öğreneceksiniz.

Video haber üretiminde kullanılan pratik ve uygun fiyatlı teçhizatları tanıyacaksınız.

Greenbox stüdyo kurulumunu, greenboxta video çekimi ve montajını öğreneceksiniz.

İç ve dış mekanlarda canlı yayın yapmanın hızlı, pratik püf noktalarını öğreneceksiniz.

Kaliteli video haber çekimi için bilinmesi gereken kriterleri, kullanılabilecek cihazları ve mobil cihazlarda kullanılacak alternatif uygulamaları öğreneceksiniz.

Video haber kurgusunun inceliklerini, masaüstü bilgisayarlar, mobil cihazlar ve cep telefonuyla profesyonel video kurgu yapmanın püf noktalarını öğreneceksiniz.

Dünyanın en çok kullanılan 2. arama motoru Youtube’un inceliklerini ve rakiplerle yarışta nasıl öne çıkabileceğinizi öğreneceksiniz.

Web sitesine ziyaretçi çekmenin püf noktalarını, içerik türlerine göre trafik kaynaklarını ve 3. parti uygulamalardan trafik nasıl sağlanır öğreneceksiniz.

Sosyal medya hesaplarına organik takipçi nasıl sağlanır ve etkileşimler nasıl artırılır sorularının cevaplarını alacaksınız.

Haber nasıl pazarlanır öğrenecek, Google News ve arama motoru optimizasyonunun püf noktalarına hakim olacaksınız.

Arama motorlarının ve sosyal medya platformlarının reklam servislerini haberci mantığı ile kullanmayı öğreneceksiniz.

Bir haber platformu için gelir modeli nasıl üretilir, reklam türleri nelerdir, reklam satışı nasıl yapılır sorularının cevaplarını öğreneceksiniz.

Bir haber platformu farklı mecralarda nasıl kurgulanır öğrenecek, uygulamalı olarak haber sitesi açma tecrübesi edineceksiniz.

Sosyal medya platformları birbiriyle bağdaşık nasıl çalışır, sosyal medya hesapları habercilik mantığıyla nasıl kurgulanır, püf noktalarını öğreneceksiniz.

Monitoring araçlarını tanıyacak, içeriklerinizin izini sürmenin ve sosyal medyada çift yönlü paylaşım takibi yapmanın püf noktalarını öğreneceksiniz.

Dijital habercilikte kullanılması gereken farklı raporlama araçlarını tanıyacak, Google’ın ölçüm ve raporlama servisi Google Analytics kullanmayı öğreneceksiniz.