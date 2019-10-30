YENİ NESİL HABERCİLİĞE ADIM ATIN
Dünya dijitalleşirken sen de içeriklerinle farklılaş
Dünya’nın en büyük açık fuar alanı olan İnternet üzerinden haber yayıncılığının püf noktaları
bu atölyede!
ATÖLYE İÇERİĞİ
Dünyadan örneklerle ve uygulamalarla güçlendirilmiş, gerçek anlamıyla bir habercilik atölyesi.
DİJİTAL HABERİN SERÜVENİ
- GELENEKSELDEN DİJİTALE HABERCİLİK
Doğduğu günden itibaren dijital yayıncılığın geleneksel yayıncılık modellerine etkisi ve dijital yayıncılığın bugünü.
- TERMİNOLOJİ ve ÜNVANLAR
Dijital habercilikte kullanılan kullanılan teknik, içeriksel kavramlar ve ünvanlar.
- DİJİTAL HABERCİLİKTE PAYDAŞLAR
Dijital medyada içerik üreticisi yayıncılara farklı bir pencereden bakış.
DİJİTAL HABERCİLİKTE
İÇERİK ÜRETİMİ VE YAYIN
- ANALİZ / STRATEJİ
Dijital habercilikte pazar analizi, rakip analizi, kitle analizi ve doğru strateji oluşturmanın püf noktaları.
- HABER KAYNAKLARI
Ajanslar, yabancı kaynaklar, sosyal medya, vatandaş haberciliği.
- HABER YAYIN ARAÇLARI VE PLATFORMLAR
Dijital habercilikte işleri kolaylaştıran ekipmanlar, yazılımlar ve yayın platformları.
- HABER İÇERİK TÜRLERİ
Son dakika haberleri, güncel haberler, tematik haberler, interaktif haberler, özel haber.
- HABER ÜRETİMİNDE TEMEL SÜREÇLER
Dijital haber türlerine göre haber üretim sürecinde izlenecek yol haritası.
- UYGULAMALI HABER ÜRETİMİ
Haberin bölümleri, akışı, haber enstrumanlarının akışta doğru ve etkili kullanımı.
- HABERİN SERVİS EDİLMESİ
Haber servisinde hız ve kalitenin, yayın mecralarına anlık haber servisinde kullanılan araçların önemi.
MOBİL HABERCİLİK
- MOBİL HABER İÇİN EKİPMAN
Mobil haber üretiminde kullanılan araç, gereçler.
- MOBİL HABER ÜRETİMİ
Mobil habercilikte, hızlı ve pratik içerik üretmenin püf noktaları.
- UYGULAMALAR
Mobil haber üretiminde kullanabileceğiniz, efektif uygulamalar ve pratik kullanım yöntemleri.
VİDEO HABER
- EKİPMAN
Video haber üretiminde kullanılan pratik ve uygun ekipmanlar.
- GREENBOX ÇÖZÜMLERİ
Greenbox’ta video çekimi ve montajı. Pratik stüdyo kurulumu, stüdyo kiralama yöntemleri.
- İÇ ve DIŞ MEKAN CANLI YAYINLAR
Dijitalde profesyonel canlı yayın yapmanın püf noktaları, çoklu yayın servisi.
- VİDEO HABER ÇEKİMİ
Kaliteli video haber çekimi için altın kurallar. Kullanılabilecek cihazlar ve mobil cihazlarda kullanılacak alternatif uygulamalar.
- VİDEO HABER KURGUSU
Video haber kurgusunun incelikleri. Masaüstü ve mobil uygulamalarla profesyonel video kurgunun yol haritası.
- YOUTUBE
Youtube’da başarılı olmak. Püf noktalar. Youtube SEO. Gelir elde etmek.
TRAFİK
- WEB SİTESİ
Web sitesine ziyaretçi çekmenin püf noktaları. İçerik türüne göre trafik kaynakları oluşturmak.
- SOSYAL MEDYA
Sosyal medyada organik takipçi artışı ve etkileşim sağlama metotları.
HABER PAZARLAMA
- GOOGLE NEWS
Google News kaydı, Google newste hızlı index yöntemleri.
- HABERDE SEO
Her haberde arama motoru kriterlerini de gözetmek. Anahtar kelime yoğunlukları, haber içi linkleme, görsel optimizasyonunun detayları.
- SOSYAL MEDYA REKLAMLARI
İçerik pazarlamada sosyal medya reklam servislerini kullanmanın püf noktaları.
- 3. PARTİ PLATFORMLAR ve UYGULAMALAR
Organik trafik sağlayıcı platformlar ve trafik sağlayıcı uygulamaların kullanımı.
REKLAMLAR ve GELİR MODELİ
- DİJİTAL REKLAM TÜRLERİ
Reklam türleri ve kullanım alanları.
- HABER ve REKLAM
Haberde reklam yoğunluğu ve ziyaretçi refleksleri.
- GELİR MODELİ ÜRETİMİ
Dijital habercilikte gelir modelleri ve spesifik gelir kaynakları üretmek.
- REKLAM SATIŞI
Reklam konumlarını belirlemek, reklam odaklı içerik üretmek ve içeriği satışa çevirmek.
HABER PLATFORMLARI KURULUMLARI
- WEB SİTESİ
Haber sitesi için ücretli ve ücretsiz alternatif tercihler. Minimum maliyetle haber sitesi kurmanın püf noktaları. Uygulamalı WordPress haber sitesi kurulumu.
- MOBİL UYGULAMA
Mobil uygulama türleri. Hızlı ve düşük maliyetli mobil uygulama için püf noktalar.
- SOSYAL MEDYA
Sosyal medya hesaplarının kurulumu, bağdaşık sosyal medya hesapları inşası.
RAPORLAMA
- ARAÇLAR
Haber siteniz ve sosyal medya hesaplarınız için kullanabileceğiniz raporlama araçları.
- İÇERİK ve SOSYAL MEDYA TAKİBİ
İçeriklerinizin izini sürmenin ve sosyal medyada çift yönlü paylaşım takibi yapmanın püf noktaları.
- GOOGLE ANALYTICS
Google’ın ölçüm ve raporlama servisine genel bakış, püf noktalar.
ETKİNLİĞE DAHİL OLAN HİZMETLER
- KATILIM SERTİFİKASI
- ATIŞTIRMALIKLAR VE SICAK İKRAMLAR
DOĞRU STRATEJİLERİ ÖĞRENECEKSİNİZ
Bu atölyeye katıldıktan sonra
dijital habercilikte içerik üretimi, pazarlama ve teknik süreçlere hakim olacaksınız.
iş görüşmelerinde ön plana çıkın!
Bu atölye çalışmasıyla birlikte:
- Geleneksel süreçlerden dijital süreçlere evrilen haberciliğin tarihi serüvenini öğreneceksiniz.
- Dijital habercilikte kullanılan terminoloji ve ünvanlara aşina olacaksınız.
- Dijital haberciliğin yerel ve global paydaşlarını tanıyacaksınız.
- Dijital habercilikte analiz ve yatırım süreçlerini öğreneceksiniz.
- Doğru haber kaynaklarıyla dijital habercilikte fark edilmeyi öğreneceksiniz.
- Dijital habercilikte kullanılan yayın platformları ve işleri kolaylaştıran yayın araçlarıyla tanışacaksınız.
- Dijital habercilikte farklı temalarda içerik türlerini öğrenecek, interaktif haberciliği keşfedeceksiniz.
- Dijital haber üretiminde temel süreçleri ve doğru, pratik süreç işletmeyi öğreneceksiniz.
- Haberin manşeti, spotu ve diğer bölümlerini öğrenecek, her birinin etkili kullanım yöntemlerini uygulamalı olarak öğreneceksiniz.
- Dijital haber servisinde hız ve kalite dengesinin nasıl inşa edilebileceğini öğreneceksiniz, kullanılan araçları tanıyacaksınız.
- Mobil habercilik için gerekli teçhizatları tanıyacaksınız.
- Mobil habercilikte, hızlı ve pratik içerik üretmenin püf noktalarını öğreneceksiniz.
- Mobil haber üretiminde kullanabileceğiniz uygulamaları ve pratik kullanım yöntemlerini öğreneceksiniz.
- Video haber üretiminde kullanılan pratik ve uygun fiyatlı teçhizatları tanıyacaksınız.
- Greenbox stüdyo kurulumunu, greenboxta video çekimi ve montajını öğreneceksiniz.
- İç ve dış mekanlarda canlı yayın yapmanın hızlı, pratik püf noktalarını öğreneceksiniz.
- Kaliteli video haber çekimi için bilinmesi gereken kriterleri, kullanılabilecek cihazları ve mobil cihazlarda kullanılacak alternatif uygulamaları öğreneceksiniz.
- Video haber kurgusunun inceliklerini, masaüstü bilgisayarlar, mobil cihazlar ve cep telefonuyla profesyonel video kurgu yapmanın püf noktalarını öğreneceksiniz.
- Dünyanın en çok kullanılan 2. arama motoru Youtube’un inceliklerini ve rakiplerle yarışta nasıl öne çıkabileceğinizi öğreneceksiniz.
- Web sitesine ziyaretçi çekmenin püf noktalarını, içerik türlerine göre trafik kaynaklarını ve 3. parti uygulamalardan trafik nasıl sağlanır öğreneceksiniz.
- Sosyal medya hesaplarına organik takipçi nasıl sağlanır ve etkileşimler nasıl artırılır sorularının cevaplarını alacaksınız.
- Haber nasıl pazarlanır öğrenecek, Google News ve arama motoru optimizasyonunun püf noktalarına hakim olacaksınız.
- Arama motorlarının ve sosyal medya platformlarının reklam servislerini haberci mantığı ile kullanmayı öğreneceksiniz.
- Bir haber platformu için gelir modeli nasıl üretilir, reklam türleri nelerdir, reklam satışı nasıl yapılır sorularının cevaplarını öğreneceksiniz.
- Bir haber platformu farklı mecralarda nasıl kurgulanır öğrenecek, uygulamalı olarak haber sitesi açma tecrübesi edineceksiniz.
- Sosyal medya platformları birbiriyle bağdaşık nasıl çalışır, sosyal medya hesapları habercilik mantığıyla nasıl kurgulanır, püf noktalarını öğreneceksiniz.
- Monitoring araçlarını tanıyacak, içeriklerinizin izini sürmenin ve sosyal medyada çift yönlü paylaşım takibi yapmanın püf noktalarını öğreneceksiniz.
- Dijital habercilikte kullanılması gereken farklı raporlama araçlarını tanıyacak, Google’ın ölçüm ve raporlama servisi Google Analytics kullanmayı öğreneceksiniz.
- Atölye sonunda, dijital habercilikle ilgili bir iş görüşmesine çok rahatlıkla gidebilecek bilgi birikimine sahip olacaksınız.
Mobil habercilikle ilgili bütün merak ettiklerinize cevaplar bulacak,
teçhizattan, içerik üretimine, mobil haber düzenlemeden, anlık ve hızlı veri aktarımına kadar
bütün detaylara hakim olacaksınız!
Dijital Medyada Habercilik Atölyesi’ne; dijital haberciliğe ilgi duyan, dijital habercilik alanında bir başlangıç yapmak isteyen veya tecrübelerine farklı bir bakış açısı katmak isteyen herkes katılabilir.
Atölye sırasındaki bütün sunumlar dijital habercilik eksenlidir. Atölye genel bir dijital medya atölyesi olmayıp, dijital habercilik alanında kariyer yapmak isteyenlere yöneliktir.
Atölyeden maksimum fayda sağlayacak olan katılımcı kitlesini maddelendirmemiz gerekirse, aşağıdaki kriterlere sahip olan bireyler katılım sağlayabilirler.
- Üniversitelerin iletişim fakültelerinde, radyo – tv, gazetecilik, sinema, basın yayın bölümlerinde okuyanlar.
- Üniversitelerin iletişim fakültelerinden, radyo – tv, gazetecilik, sinema, basın yayın bölümlerinden mezun olanlar.
- Alanı basın yayın, habercilik üzerine olmayıp, dijital habercilikle ilgili bilinçli bir başlangıç yapmak isteyenler.
- Dijital habercilik üzerine iş arayışı içerisinde olup, bilgi yetersizliği endişesi taşıyanlar.
- Kurumların dijital haber servislerinde çalışıp, bilgi ve becerilerini geliştirmek isteyenler.
- Dijital habercilikle ilgili İK süreçlerinden ilk görüşmede geçmek isteyenler.
- Dijital haberciliğin püf noktalarına A’dan Z’ye hakim olmak için iyi bir başlangıç yapmak isteyenler.
- Ekibinin dijital habercilik konusunda yetersiz olduğunu düşünen veya ekip kalitesini iyileştirmek isteyen, dijital habercilik yapan medya kurumları.
- Dijital habercilik alanında bireysel olarak sosyal medya hesaplarında ve Youtube’da etkin olmak isteyenler.
Atölye katılımcıları için dijital haber sektörünün uzman isimleriyle tanışma fırsatı.
Sektörün tecrübeli isimleri Dijital Medyada Habercilik Atölyesi’ne konuk oluyor.
Kaçırma!
İstanbul’un en özel etkinlik ve konferans salonu Google Dome İstanbul
Dijital Medyada Habercilik Atölyesi için hazırlandı.
* Görseller Google Dome İstanbul’da düzenlenen farklı etkinliklere aittir.
Sunum: Cüneyt Polat [Biyografi]
Haberci - Mühendis - Medya ve Dijital Medya Uzmanı - Analist - Konuşmacı
Eğitim Tarihi: 7 Aralık 2019 Cumartesi
Eğitim Saati: 10:00 - 18:00
Eğitim Adresi: Google Dome İstanbul
Yeşilce Mahallesi, Dalgıç Sk. No:3, 34418 Kağıthane/İstanbul
Harita
10:00 - 10:15: Kısa Tanışma
10:15 - 11:15: DİJİTAL HABERİN SERÜVENİ - DİJİTAL HABERCİLİKTE İÇERİK ÜRETİMİ VE YAYIN
11:15 - 11:30: ARA
11:30 - 12:30: DİJİTAL HABERCİLİKTE İÇERİK ÜRETİMİ VE YAYIN
12:30 - 13:10: ÖĞLE ARASI
13:10 - 14:10: MOBİL HABERCİLİK - VİDEO HABER
14:10 - 14:20: ARA
14:20 - 15:20: HABER PLATFORMU KURULUMU
15:20 - 15:30: ARA
15:30 - 15:40: HABER PAZARLAMA ve TRAFİK
15:40 - 15:50: ARA
15:50 - 16:50: GELİR ve REKLAM MODELLERİ
16:50 - 17:00: ARA
17:00 - 18:00: RAPORLAMA - SORU CEVAP
Notlar:
Eğitim saati soru cevap uzunluğuna göre + 15 dakika kadar uzayabilir.
Atıştırmalıklar ve sıcak ikramlar ücretsizdir.
Kayıt formunu doldurduktan sonra katılım şartları ve ücretlerle ilgili detaylı bilgiler mail adresinize iletilecek, kayıt onayınız için temsilcilerimiz en kısa sürede size dönüş sağlayacaklardır. Telefon onayınız sonrasında atölye kaydınız gerçekleştirilecektir.